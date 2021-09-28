Глава банка Афганистана: экономика вот-вот окончательно рухнет

Банковская система Афганистана близка к краху.

Об этом заявил в интервью BBC Сайед Муса Калем Аль-Фалахи, исполнительный директор Исламского банка Афганистана.

По его словам, финансовая отрасль страны находится во власти "экзистенциального кризиса", а клиенты паникуют.

"В настоящее время происходит огромный вывод средств, - сказал он, находясь в Дубае, где временно живёт, не рискуя приехать в Кабул. - Происходит только снятие средств, большинство банков не функционируют и не предоставляют полный спектр услуг".

Калем Аль-Фалахи уточнил, что экономика Афганистана «уже находилась на шаткой почве еще до того, как талибы* взяли власть» в августе.

Афганистан финансово сильно зависит от иностранной помощи - по данным Всемирного банка, около 40% ее валового внутреннего продукта (ВВП) приходится на международную помощь.

Но после захвата власти талибами* Запад заморозил международные средства, в том числе активы, к которым Афганистан мог получить деньги через Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ).

Аль Фалахи говорит, что сложившаяся ситуация «побуждает талибов* искать другие источники финансовой поддержки»:

"Они с нетерпением ждут помощи от Китая и России, а также некоторых других стран... похоже, что рано или поздно они добьются успеха в диалоге. По крайней мере Китай уже говорил о своем желании помочь восстановить Афганистан и сотрудничать с талибами».

Пока же Талибан* находится в сложной ситуации:

инфляция стремительно растет, афганская валюта резко падает, люди в отчаянии, так как многие потеряли работу и испытывают нехватку наличных денег.

Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций предупредила, что только 5% домашних хозяйств в Афганистане имеют достаточно еды каждый день.

*запрещенная в РФ организация