В Совфеде назвали нереализумыми планы Украины "деоккупировать" Крым

Намерения украинских властей "деоккупировать" Крым являются нереализуемыми планами, соответствующие сообщения призваны "успокоить крайних националистов на Украине", заявил в беседе с Pravda.Ru сенатор от Крыма Сергей Цеков.

"Это абсолютно нереализуемо. Что бы они там ни писали, какие бы планы они ни составляли, вся эта писанина, все эти планы — это только для внутреннего пользования Украины и органов государственной власти Украины, которые, конечно, не приведут ни к какой деоккупации Крыма. Прежде всего потому, что оккупации Крыма нет", — заявил сенатор.

Он подчеркнул, что данный план останется для "внутреннего пользования Украины и органов государственной власти Украины".

Сенатор также не исключил, что Киев продолжит работать над планами по возвращению Крыма многие годы из-за активности националистских настроений на Украине.

"Им же надо как-то успокаивать крайних националистов на Украине, которые мечтают о возвращении Крыма в состав Украины. Причём мечтают о возвращении совершенно разными методами и способами. Украинская власть боится, прежде всего, украинских националистов. Поэтому она вот такими документами, прежде всего, успокаивает их", — заявил Сергей Цеков.

Ранее правительство Украины одобрило документ из 158 пунктов о "деоккупации" Крыма. В тексте проекта упоминается работа с международными союзниками для продолжения санкционного давления на Россию. Об этом рассказали на официальном сайте украинского Кабмина.

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