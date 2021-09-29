События в Афганистане - вина Байдена: надо было слушать своих генералов

На слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам, состоявшихся во вторник для урегулирования кризиса, возникшего после поспешного вывода американских войск, начальник Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявили, что считают необходимым сохранить американские войска в Афганистане.

"Я рекомендовал сохранить 2500 военнослужащих в Афганистане. Я также ранее рекомендовал осенью 2020 года сохранить 4,5 — тысячный контингент в то время, — заявил Маккензи. — Я также предупреждал, что вывод этих сил неизбежно приведет к краху афганских вооруженных сил и, в конечном итоге, афганского правительства".

При этом американский генерал отказался обнародовать сделанные президенту рекомендации.

Выступая на том же заседании комитета Сената, генерал Милли также заявил, что его позиция по удержанию войск в Афганистане с целью "продвижения к переговорному решению" остается неизменной с 2020 года.

Напомним, что в августе американский президент заявлял, что ни один из его военных советников не рекомендовал ему отложить вывод войск.

Отвечая на вопрос журналиста, указавшего во время брифинга в Белом доме на "нестыковку в показаниях", Джен Псаки подтвердила: американский президент утверждал, что прекращение войны в Афганистане является вопросом национальных интересов США.

"Джо Байден сказал, что советы были даны разные, но консенсус старших военных советников заключался в том, что если бы 2500 военнослужащих остались, это означало бы эскалацию из-за сделки, заключенной бывшей администрацией", — сказала пресс-секретарь.