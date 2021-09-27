EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Канделаки ответила Собчак по поводу обмана с фотошопом
Венгрия сочла вмешательством в свои дела реакцию Киева на контракт с РФ по газу
Собчак оценила палаточный камин Путина
Кто во что горазд: Жириновский предложил выдавать "ярлыки на княжение"
Волочкова предстала в наряде из банных листьев: "Настя, жги!"
Научился любить Россию: Путин дал гражданство немецкому режиссёру Фраю
Алибасова сняли, как он еле ковыляет с продуктами из магазина
Контракт на поставку газа в обход Украины заключили Венгрия и "Газпром"
Врач о купании Гузеевой в холодной воде: "Риск поражения лёгких и почек"

На Украине нашли способ отвернуть Германию от России

Мир » Бывший СССР » Украина

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии новое правительство сохранит курс на сотрудничество с Россией.

На Украине нашли способ отвернуть Германию от России

Огрызко назвал два причины для сохранения сотрудничества между Берлином и Москвой.

Во-первых, Германия до сих пор испытывает чувство вины перед Россией за Великую отечественную войну. Однако Бердин неправильно воспринимает историческую ситуацию, считает экс-глава МИД Украины.

По его словам, наибольший ущерб понесли Польша, Беларусь и Украина. При этом экс-министр никак не объяснил своё утверждение.

Во-вторых, Германии выгодно сотрудничать с Россией, потому что российский рынок больше украинского.

Несмотря на санкции, наложенные ЕС на Россию, российско-германский товарооборот растёт быстрыми темпами.

Огрызко отметил, что Россия покупает все, что производит Германия, и немецкие предприниматели не хотят терять такой рынок.

Бывший министр призвал Киев методически пояснять, что, поддерживая Москву, Берлин выставляет себя в невыгодном свете.

"Поддерживать агрессора — это значит брать на себя моральную ответственность как минимум", — сказал он в эфире "24 канала".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Какую пенсию будет получать Меркель и чем займется после ухода с поста канцлера Германии
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
На Украине нашли способ отвернуть Германию от России
Депутат Госдумы рассказал, когда отменят пенсионную реформу
В какой одежде не стоит садиться за руль
В Госдуме заявили об отсутствии средств на увеличение МРОТ в РФ
Канделаки ответила Собчак по поводу обмана с фотошопом
Аппендицит не терпит, когда его терпят
Венгрия сочла вмешательством в свои дела реакцию Киева на контракт с РФ по газу
Собчак оценила палаточный камин Путина
Основные симптомы хронического лимфолейкоза
Кто во что горазд: Жириновский предложил выдавать "ярлыки на княжение"
Популярное
Здоровье
Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес

Российские учёные объяснили, при каких заболеваниях коронавирус "не возьмёт".

Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес
Врач рассказал, на кого "нацелилась" четвёртая волна COVID-19
Здоровье
Врач рассказал, на кого "нацелилась" четвёртая волна COVID-19
Мир. Новости мира
Эрдоган разочаровался в Байдене и готов опять "развернуться" к России
Политика. Новости и аналитика
Политический эксперт из Киева: Запад "откровенно кинул" Украину
Василий Амирджанов Медведев пообещал задор и кураж в Государственной думе Василий Амирджанов Ирина Гусакова Шафрановая королева готова бороться с талибами* за свой бизнес Ирина Гусакова Ирина Шлионская Природа есть природа: люди не смогут обходиться без груминга Ирина Шлионская
Здоровье и профилактика
Медь, алюминий, тефлон: какая посуда считается опасной
Общество
Моргенштерну вход воспрещён: российские города массово отменяют концерты рэпера
Талибы*: Таджикистан вмешивается в дела Афганистана
Политика. Новости и аналитика
Талибы*: Таджикистан вмешивается в дела Афганистана
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников