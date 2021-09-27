Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии новое правительство сохранит курс на сотрудничество с Россией.
Огрызко назвал два причины для сохранения сотрудничества между Берлином и Москвой.
Во-первых, Германия до сих пор испытывает чувство вины перед Россией за Великую отечественную войну. Однако Бердин неправильно воспринимает историческую ситуацию, считает экс-глава МИД Украины.
По его словам, наибольший ущерб понесли Польша, Беларусь и Украина. При этом экс-министр никак не объяснил своё утверждение.
Во-вторых, Германии выгодно сотрудничать с Россией, потому что российский рынок больше украинского.
Несмотря на санкции, наложенные ЕС на Россию, российско-германский товарооборот растёт быстрыми темпами.
Огрызко отметил, что Россия покупает все, что производит Германия, и немецкие предприниматели не хотят терять такой рынок.
Бывший министр призвал Киев методически пояснять, что, поддерживая Москву, Берлин выставляет себя в невыгодном свете.
"Поддерживать агрессора — это значит брать на себя моральную ответственность как минимум", — сказал он в эфире "24 канала".
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