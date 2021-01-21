Украинский дипломат: "Наша цель - выключить лампочки в Кремле"

Громкими заявлениями порадовал общественность бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Дипломат рассказал, что действовать пора решительно: надо делать из Украины "плацдарм для борьбы с Россией".

Выступая на канале "Прямой", эксперт сообщил: "плацдарм" очень пригодится войскам США, причём работу можно вести как на суше, так и в акватории Чёрного моря.

Также Киев, по мнению Огрызко, вполне готов устроить ряд угроз кибернетического толка, то есть повлиять на Россию через хакерские атаки на инфраструктуру.