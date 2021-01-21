Громкими заявлениями порадовал общественность бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Дипломат рассказал, что действовать пора решительно: надо делать из Украины "плацдарм для борьбы с Россией".
Выступая на канале "Прямой", эксперт сообщил: "плацдарм" очень пригодится войскам США, причём работу можно вести как на суше, так и в акватории Чёрного моря.
Также Киев, по мнению Огрызко, вполне готов устроить ряд угроз кибернетического толка, то есть повлиять на Россию через хакерские атаки на инфраструктуру.
"Мы можем предложить американцам возможности в сфере киберактивности, которые на самом деле для американцев сегодня являются чрезвычайно важными.
Наша цель должна формулироваться не в том, чтобы вести какие-то военные действия, а в том, чтобы выключить лампочки в Кремле.
Представьте себе, что такое энергетический коллапс города Москвы на два дня", — заявил дипломат.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.