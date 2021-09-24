Деятельность двух организаций сайентологов из США признали нежелательной в России.
Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, ведомство признало нежелательной деятельность Всемирного института сайентологических предприятий (World Institute of Scientology Enterprises International) и Церкви духовной технологии (Church of Spiritual Technology), именуемой также Библиотекой Рона Хаббарда (L. Ron Hubbard Library).
В сообщении поясняется, что Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательными обеих иностранных неправительственных организаций по итогам изучения неких полученных ею материалов.
При этом было установлено, что деятельность перечисленных религиозных корпораций представляет угрозу безопасности РФ.
Сообщается, что в настоящее время информацию о принятом Генпрокуратурой решении направили в российское Министерство юстиции для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.
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