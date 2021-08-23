Российская Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность нескольких латвийских и украинских религиозных организаций.
Как сообщает пресс-служба ведомства, признана нежелательной деятельность в стране международного христианского движения "Новое поколение" (Латвия) и одноимённого украинского библейского колледжа.
Кроме того, нежелательными признали Евангельскую христианскую церковь "Новое Поколение" из Латвии и духовное управление евангельских христиан украинской христианской церкви, носящей такое же название.
В сообщении поясняется, что деятельность перечисленных религиозных организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.
В Генпрокуратуре напомнили, что следствием признание деятельности организации нежелательной в России является запрет на создание в стране её новых подразделений, а также прекращение работы уже созданных.
Напомним, 13 августа в России признали нежелательной деятельность международной неправительственной организации "Международное партнёрство за права человека".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
19 августа в Сочи стартовал ежегодный международный музыкальный конкурс "Новая волна — 2021", однако вместо слов восторга и радости от встречи с популярными артистами зрители в зале и телезрители испытали совсем другие эмоции.