Несколько религиозных организаций Латвии и Украины признали нежелательными в РФ

Российская Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность нескольких латвийских и украинских религиозных организаций.

Как сообщает пресс-служба ведомства, признана нежелательной деятельность в стране международного христианского движения "Новое поколение" (Латвия) и одноимённого украинского библейского колледжа.

Кроме того, нежелательными признали Евангельскую христианскую церковь "Новое Поколение" из Латвии и духовное управление евангельских христиан украинской христианской церкви, носящей такое же название.

В сообщении поясняется, что деятельность перечисленных религиозных организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

В Генпрокуратуре напомнили, что следствием признание деятельности организации нежелательной в России является запрет на создание в стране её новых подразделений, а также прекращение работы уже созданных.

Напомним, 13 августа в России признали нежелательной деятельность международной неправительственной организации "Международное партнёрство за права человека".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.