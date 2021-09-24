Руководство движения "Талибан"* заявляет, что им всё равно, где сейчас находится сбежавший из Афганистана Ашраф Гани. Они не намерены его как-то преследовать или требовать выдачи.
Но для того, чтобы он мог продолжать спокойно жить, Гани должен вернуть вывезенные им из страны деньги.
Об этом рассказал чиновник нового правительства Афганистана Забиулла Муджахид в интервью РИА Новости.
"Ашраф Гани украл государственные деньги, которые принадлежат нашим банкам и нашему народу. Мы требуем их вернуть", — сказал Муджахид.
Напомним, президент Гани бежал из Кабула сразу после того, как боевики Талибана вошли в афганскую столицу. Сообщалось, что "с собой" у него было столько наличных денег, что они даже не поместились в вертолёт.
*запрещённая в РФ организация
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