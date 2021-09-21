Генсек ООН: "Мир ещё никогда не подвергался большей угрозе"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир находится на грани пропасти и ещё никогда не находился под такой большой угрозой.

"Я нахожусь здесь, чтобы объявить тревогу: мир должен пробудиться. Мы стоим на краю пропасти — и движемся в неверном направлении. Наш мир ещё никогда не подвергался большей угрозе и не был раздроблен сильнее", — сказал Гутерреш на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Гутерреша, мир переживает ряд кризисов, среди которых пандемия коронавируса, климатические проблемы, а также гражданские войны в Афганистане и африканских странах.

Также генсек ООН упомянул "вопиющее неравенство" между государствами и отсутствие солидарности между ними в тот момент, когда она так нужна.

Победа над коронавирусом, которая произошла после создания вакцин, нивелируется "нехваткой политической воли, эгоизмом и недоверием", отметил Гутерреш. Одни страны богатеют, а в других пустые полки. Население большинства развитых стран вакцинировалось, тогда как 90% жителей Африки ещё ждут первую дозу, добавил он.

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