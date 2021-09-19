Генсек ООН предостерег США и Китай от холодной войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил в интервью CNN, что обостряющееся противостояние между США и Китаем представляет опасность для мира, и призвал страны не допустить возникновения новой холодной войны, которая будет опаснее старой.

По словам Гутерреша, противоречия между Вашингтоном и Пекином может привести к "раздвоению" мировой экономики и возникновению "конфликтующих военных доктрин". Также он не исключил появления разных путей развития искусственного интеллекта.

Генсек назвал опасной для мира ситуацию, которая складывается из-за противоборства двух держав.

Гутерреш отметил, что холодная война между СССР и США в прошлом веке "была проще в управлении". Новая война может быть опаснее, заключил он.

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