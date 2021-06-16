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Байден оценил вероятность "новой холодной войны" между РФ и США

Мир

Российская сторона не заинтересована в новой холодной войне. Как, впрочем, и американская, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Женеве.

Байден оценил вероятность "новой холодной войны" между РФ и США

Новая холодная война между Россией и США "очевидным образом не в интересах ни одной из сторон, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам российско-американских переговоров. По его словам, президент России Владимир Путин согласился с этим утверждением.

"Я не думаю, что он стремится к холодной войне с Соединёнными Штатами. Я сказал ему, что наши поколения имеют разницу в десять лет… И в интересы ни вашей, ни нашей страны не входит оказаться в ситуации, которая бы стала новой холодной войной. И я искренне верю, что он понимает это", —

ответил Джо Байден на вопрос о возможных перспективах дальнейших отношений между странами.

 

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Первые кадры встречи Байдена и Путина: Что они сказали друг другу?
Автор: Людмила Черткова
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