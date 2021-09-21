ЕСПЧ признал РФ причастной к смерти Александра Литвиненко

Европейский суд по правам человека признал Россию причастной к смерти экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление ЕСПЧ, Москва не предоставила суду убедительных объяснений, опровергающих выводы британских следователей о том, что Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, которых в Лондоне назвали исполнителями убийства Литвиненко, действовали как агенты российского государства.

Кроме того, Россия не провела результативного самостоятельного расследования убийства Литвиненко, по итогам которого были бы установлены и привлечены к ответственности обвиняемые в преступлении.

В связи с этим суд признал, что РФ ответственна за убийство экс-офицера ФСБ.

Суд обязал Россию выплатить вдове Литвиненко компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч евро, а также возместить судебные издержки на сумму 22,5 тысячи евро.

Напомним, Александр Литвиненко, получивший убежище в Великобритании, скончался в Лондоне в ноябре 2006 года вскоре после встречи и чаепития с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном.

Эксперты установили, что экс-офицер ФСБ умер от отравления радиоактивным полонием.

По итогам проведённого в Великобритании расследования было заявлено о причастности РФ к убийству Литвиненко. Исполнителями преступления назвали Лугового и Ковтуна.

В Москве заявили о политизированности "дела Литвиненко" и непрозрачности его расследования.

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