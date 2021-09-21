Около 16 тысяч мигрантов живут под мостом в Техасе

Техасский губернатор Грег Эббот обратился к американскому лидеру Джозефу Байдену, чтобы тот ввёл режим чрезвычайной ситуации. Поводом послужил неконтролируемый миграционный поток.

Беженцы пришли в Дель Рио в основном из Гаити, где убили руководителя Жовенеля Моиза, а также прошло землетрясение, из-за которого скончались несколько тысяч человек. Всего зафиксировали 16 тысяч нелегальных мигрантов. Они расположились под мостом.

"Этот (миграционный. — Прим. ред.) всплеск быстро перекрывает ресурсы правоохранительных органов, органов здравоохранения и гуманитарной помощи, которые никогда не предназначались для использования в качестве помощи беженцам", — рассказали в пресс-службе американского политика.

Также он отметил, что 64 работника пограничной службы не могут справиться с наплывом мигрантов. В их оформлении помогут солдаты, которые развезут беженцев по другим КПП, чтобы уменьшить очереди.

Бывший руководитель США Дональд Трамп прокомментировал кризис в Техасе. По словам политика, ситуация превратится в "величайший кризис в истории страны". Более того, Дональд Трамп убеждён, что если Джозеф Байден продолжит придерживаться своей позиции, страна станет "выгребной ямой человечества".

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