EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вассерман считает необходимым учить детей пользоваться оружием
Папа Римский контактировал с заболевшими COVID-19 в Словакии
Собчак ответила певице Славе на обвинения в антисексуальности
Фальков о пострадавших при стрельбе в Перми: "Большинство идёт на поправку"
"Пермский стрелок" пройдёт психиатрическую экспертизу
"Убитых было бы больше": Собчак прокомментировала трагедию в Перми
В рамках борьбы с "тоталитарным прошлым" Польша воюет с пенсионерами
Литва на грани обморока: хоть бы Запад не признал Союзное государство!
В опасности 112 детей: украинские военные обстреливают интернат в Ясиноватой

Около 16 тысяч мигрантов живут под мостом в Техасе

Мир » Северная Америка » США и Канада

Техасский губернатор Грег Эббот обратился к американскому лидеру Джозефу Байдену, чтобы тот ввёл режим чрезвычайной ситуации. Поводом послужил неконтролируемый миграционный поток.

Около 16 тысяч мигрантов живут под мостом в Техасе

Беженцы пришли в Дель Рио в основном из Гаити, где убили руководителя Жовенеля Моиза, а также прошло землетрясение, из-за которого скончались несколько тысяч человек. Всего зафиксировали 16 тысяч нелегальных мигрантов. Они расположились под мостом.

"Этот (миграционный. — Прим. ред.) всплеск быстро перекрывает ресурсы правоохранительных органов, органов здравоохранения и гуманитарной помощи, которые никогда не предназначались для использования в качестве помощи беженцам", — рассказали в пресс-службе американского политика.

Также он отметил, что 64 работника пограничной службы не могут справиться с наплывом мигрантов. В их оформлении помогут солдаты, которые развезут беженцев по другим КПП, чтобы уменьшить очереди.

Бывший руководитель США Дональд Трамп прокомментировал кризис в Техасе. По словам политика, ситуация превратится в "величайший кризис в истории страны". Более того, Дональд Трамп убеждён, что если Джозеф Байден продолжит придерживаться своей позиции, страна станет "выгребной ямой человечества".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Шеф-повар в законе: депортация из США и мексиканская мечта | Горожане 2.0
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Около 16 тысяч мигрантов живут под мостом в Техасе
Путч провалился: неудачная попытка госпереворота произошла в Судане
Мария Захарова рассказала анекдот про умное голосование
Вассерман считает необходимым учить детей пользоваться оружием
Папа Римский контактировал с заболевшими COVID-19 в Словакии
Собчак ответила певице Славе на обвинения в антисексуальности
Фальков о пострадавших при стрельбе в Перми: "Большинство идёт на поправку"
"Пермский стрелок" пройдёт психиатрическую экспертизу
"Убитых было бы больше": Собчак прокомментировала трагедию в Перми
В рамках борьбы с "тоталитарным прошлым" Польша воюет с пенсионерами
Популярное
Происшествия
"Эта гадина училась у нас": директор центра образования описала стрелка из Перми

Директор образовательного центра "Олимп" Елена Полуянова охарактеризовала пермского стрелка, который ранее учился владеть оружием в этом учреждении.

"Эта гадина училась у нас": директор центра образования описала стрелка из Перми
Итог выборов в Думу: Медведев выбывает из президентской гонки 2024 года
Федеральные
Итог выборов в Думу: Медведев выбывает из президентской гонки 2024 года
Общество
Под прицел пермского стрелка чудом не попали второклассники
Политика. Новости и аналитика
Выборы: названы регионы, в которых "Единая Россия" проиграла
Ирина Шлионская Отпечатки детских ладоней оказались древнейшим образцом тибетского искусства Ирина Шлионская Игорь Буккер "Ловушка для скульптора": кто займёт место Колумба? Игорь Буккер Андрей Мартынюк Команда Зеленского: что они ни делают, не идут дела Андрей Мартынюк
Политика. Новости и аналитика
Шойгу и Лавров намерены отказаться от мандатов депутатов после победы ЕР
Криминал
В пресс-службе вуза рассказали о первой жертве пермского стрелка
Путин отреагировал на стрельбу в Пермском университете
Происшествия
Путин отреагировал на стрельбу в Пермском университете
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников