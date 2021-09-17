Премьер Литвы заявила о гибридных атаках на границы страны с целью разделения ЕС

Ситуация с мигрантами на границе белорусско-литовской границе является гибридной атакой, считает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Мы единогласно говорим не о нелегальной миграции. Мы видим гибридную атаку, направленную на разделение стран Европейского союза", — цитирует РИА Новости заявление Шимоните в Варшаве, где она встретилась с премьером Польши Матеушем Моравецким.

Премьер-министр заявила, что Литва готова к сотрудничеству на европейском уровне для усиления границ перед гибридными атаками.

Ранее ситуацию с мигрантами на границах ЕС с Белоруссией назвала "гибридной атакой" со стороны Минска глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Речь идёт о гибридной атаке со стороны Белоруссии, мы продолжим проявлять солидарность с приграничными государствами ", — заявила она в Европарламенте.

Глава Еврокомиссии призвала к ускорению разработки и принятия в ЕС пакта о миграции.

"Необходимо ускорить работу по выработке миграционного пакта ЕС. Необходимо управлять миграционными процессами ", — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

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