Киев не планирует мер против голосовавших на выборах в Госдуму жителей Донбасса

Жители Донбасса, голосовавшие на выборах в Госдуму, могут не опасаться санкций со стороны украинских правоохранителей. Об этом сообщил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Простым людям, которые были вынуждены или по каким-то причинам выбрали голосование, ничего не будет", — цитирует заявление советника РИА Новости.

Алексей Арестович отметил, что любое государство мира инициирует преследование для организаторов противоправной деятельности.

"Но это точно не касается учительницы в Донецке или в Луганске, которой сказали: "Или ты голосуешь, или ты вылетаешь из школы"", - подчеркнул советник офиса Зеленского.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму на территории Крыма и Донбасса.

В связи с проведением выборов в Госдуму РФ в Крыму Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена".

Напомним, жители Донбасса могли проголосовать на выборах в Госдуму на участках в Ростовской области. Кроме того, для тех, кто имеет верифицированные аккаунты на портале Госуслуг, было доступно онлайн-голосование.

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