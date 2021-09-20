РФ обвинили в управлении миграционным кризисом на границе Польши с Белоруссией

Варшава обвинила РФ в управлении миграционным кризисом на границе Польши с Белоруссией.

В понедельник, 20 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил журналистам о наличии сделанных с дронов видеозаписей, подтверждающих целенаправленную доставку нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии к границе с Польшей.

Согласно сведениям Моравецкого, с начала августа польскими пограничниками зафиксировано около 7 тысяч попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии.

При этом глава польского правительства выразил уверенность, что Минск не самостоятельно организует миграционный кризис на польско-белорусской границе.

"Никто не верит, что это самостоятельная акция Лукашенко. Мы знаем, что этой акцией управляют из Москвы", — цитирует заявление Матеуша Моравецкого РИА Новости.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел отметили, что "антироссийские устремления польских властей в различных сферах в последние годы не знают границ".

Напомним, в начале сентября польский президент Анджей Дуда утвердил решение правительства страны о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами.

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