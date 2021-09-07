"Бегут через Польшу": 10 тысяч мигрантов из Белоруссии пытаются попасть в ЕС

Пограничные службы всё больше сталкиваются с мигрантами, которые пытаются пересечь "заставы" незаконно. Как отмечают в ведомстве, многие даже не в курсе, что на пути в Германию или Францию есть ещё пункты государственного контроля. Претендентов попасть в ЕС почти 10 тысяч.

Многие говорят, что хотели поехать к брату, сестре или родственникам и не знали, что у них на пути еще лежит Польша и есть граница, - объяснили в пограничной службе Польши DW

Ранее Польша высказала недовольство в отношении "жестокого режима" Лукашенко. Как заявил постпред Польши при ЕС Анджей Садош, Минск приглашает их к себе, но "не хочет нести ответственность".

Недавно многие страны ЕС высказали своё намерение поддержать строительство стен. Однако в ООН выразили резко-негативное отношение к подобной политике. И призвали ждать принятия нового пакта о миграции. Согласно документу, страны смогут принимать мигрантов по квоте и получать за это деньги на их обеспечение либо отправлять их обратно, но уже за свой счёт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.