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"Бегут через Польшу": 10 тысяч мигрантов из Белоруссии пытаются попасть в ЕС

Мир » Европа

Пограничные службы всё больше сталкиваются с мигрантами, которые пытаются пересечь "заставы" незаконно. Как отмечают в ведомстве, многие даже не в курсе, что на пути в Германию или Францию есть ещё пункты государственного контроля. Претендентов попасть в ЕС почти 10 тысяч. 

"Бегут через Польшу": 10 тысяч мигрантов из Белоруссии пытаются попасть в ЕС

Многие говорят, что хотели поехать к брату, сестре или родственникам и не знали, что у них на пути еще лежит Польша и есть граница, - объяснили в пограничной службе Польши DW 

Ранее Польша высказала недовольство в отношении "жестокого режима" Лукашенко. Как заявил постпред Польши при ЕС Анджей Садош, Минск приглашает их к себе, но "не хочет нести ответственность". 

Недавно многие страны ЕС высказали своё намерение поддержать строительство стен. Однако в ООН выразили резко-негативное отношение к подобной политике. И призвали ждать принятия нового пакта о миграции. Согласно документу, страны смогут принимать мигрантов по квоте и получать за это деньги на их обеспечение либо отправлять их обратно, но уже за свой счёт.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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