России известно о военных приготовлениях украинских властей, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы знаем об этих военных приготовлениях, знаем о помощи, которую Киев получает от США и других стран", — цитирует РИА Новости заявление представителя министерства на проходящей в Ташкенте конференции Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия".
По словам замглавы МИДа, действия украинских властей учитываются при военном планировании в РФ.
Андрей Руденко отметил, что с действующим руководством Украины "ничего исключать нельзя".
"Мы надеемся, что всё-таки разум возобладает в Киеве и до военного сценария, в том числе касательно Донбасса, не дойдёт", — заявил собеседник агентства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности полномасштабной войны с РФ.
В свою очередь советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович не исключил вероятности возвращения Донбасса военным путём.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ способны взять столицы ЛДНР.
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