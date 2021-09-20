"Ничего исключать нельзя": в МИД РФ рассказали о военных приготовлениях Киева

России известно о военных приготовлениях украинских властей, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы знаем об этих военных приготовлениях, знаем о помощи, которую Киев получает от США и других стран", — цитирует РИА Новости заявление представителя министерства на проходящей в Ташкенте конференции Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия".

По словам замглавы МИДа, действия украинских властей учитываются при военном планировании в РФ.

Андрей Руденко отметил, что с действующим руководством Украины "ничего исключать нельзя".

"Мы надеемся, что всё-таки разум возобладает в Киеве и до военного сценария, в том числе касательно Донбасса, не дойдёт", — заявил собеседник агентства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности полномасштабной войны с РФ.

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович не исключил вероятности возвращения Донбасса военным путём.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ способны взять столицы ЛДНР.

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