Воскресенье в Киеве прошло под флагами ЛГБТ

В воскресенье в Киеве прошёл марш борцов за права ЛГБТ. Размахивая радужными флагами, примерно семь тысяч человек (по оценке правоохранителей, охранявших участников парада) прошлись по улицам украинской столицы.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным мероприятием 2019 года "колонны сильно поредели" — тогда было более восьми тысяч участников.

По словам сторонницы Прайда Екатерины Литвиненко, цель марша

"поддержать сообщество ЛГБТК в Украине, потому что в стране эти люди сталкиваются с большим количеством насилия и дискриминации".

"Франс Пресс" цитирует слова некоего "айтишника Артёма":

"Ненависть существует на всех территориях в постсоветских странах из-за отсутствия уважения. Она также существует в Европе и на Западе, но на гораздо более низком уровне. Там уважают права человека, в то время как в нашей стране уважение к правам человека только начинает развиваться".

Марш прошел мирно, сообщений о столкновениях не поступало.

Украинцы тихо несогласны

Отдельно в этот день в одном из киевских парков свою акцию проводили активисты, выступающие против ЛГБТ-пропаганды. Их был несколько сотен человек.

"Мы сегодня здесь, чтобы защитить семью и христианские ценности, протестовать против пропаганды ЛГБТ, потому что мы против этого. ЛГБТ — это просто люди, играющие в политику, и, честно говоря, это болезнь", — цитирует AFP слова Кристиана Ударова.

Западные дипломаты в восторге

Ряд западных дипломатов, в том числе сотрудники посольств США и Великобритании, приняли участие в ЛГБТ-марше гордости.

"Так здорово быть на улицах вместе с моими крутыми коллегами и друзьями @UKinUkraine, поддерживающими ЛГБТК-группы в Украине”, — написала в "Твиттере" Мелинда Симмонс, посол Великобритании в Украине.

К слову, опрос, проведённый на Украине социологической группой "Рейтинг”, показал, что 47% респондентов негативно относятся к гей-сообществу.

Хотя в последние годы государственная поддержка прав ЛГБТК возросла, страна не разрешает однополым парам вступать в брак или усыновлять детей, а законы о дискриминации на рабочем месте не охватывают сексуальную ориентацию.