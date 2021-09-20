EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Встреча Путина и Мирзиёева в Москве станет историческим событием
Дачную амнистию продлят до 1 марта 2031 года
Павел Воля рассказал, почему Ляйсан "не влезает" в дверной глазок
Начальник Штаба обороны Индии посетит Россию и США
В Госдуме предлагают признать нежелательными в РФ некоторые зарубежные НПО
Британец, призывавший отказаться от вакцин, умер после заражения COVID-19
Цена на гречу побила карантинную стоимость
На грани исчезновения в России находятся 13 видов редких животных
Не о чем говорить: Париж отменил встречу министров обороны Франции и Британии

Воскресенье в Киеве прошло под флагами ЛГБТ

Мир » Бывший СССР » Украина

В воскресенье в Киеве прошёл марш борцов за права ЛГБТ. Размахивая радужными флагами, примерно семь тысяч человек (по оценке правоохранителей, охранявших участников парада) прошлись по улицам украинской столицы.

Воскресенье в Киеве прошло под флагами ЛГБТ

Отмечается, что по сравнению с аналогичным мероприятием 2019 года "колонны сильно поредели" — тогда было более восьми тысяч участников.

По словам сторонницы Прайда Екатерины Литвиненко, цель марша

"поддержать сообщество ЛГБТК в Украине, потому что в стране эти люди сталкиваются с большим количеством насилия и дискриминации".

"Франс Пресс" цитирует слова некоего "айтишника Артёма":

"Ненависть существует на всех территориях в постсоветских странах из-за отсутствия уважения. Она также существует в Европе и на Западе, но на гораздо более низком уровне. Там уважают права человека, в то время как в нашей стране уважение к правам человека только начинает развиваться".

Марш прошел мирно, сообщений о столкновениях не поступало.

Украинцы тихо несогласны

Отдельно в этот день в одном из киевских парков свою акцию проводили активисты, выступающие против ЛГБТ-пропаганды. Их был несколько сотен человек.

"Мы сегодня здесь, чтобы защитить семью и христианские ценности, протестовать против пропаганды ЛГБТ, потому что мы против этого. ЛГБТ — это просто люди, играющие в политику, и, честно говоря, это болезнь", — цитирует AFP слова Кристиана Ударова.

Западные дипломаты в восторге

Ряд западных дипломатов, в том числе сотрудники посольств США и Великобритании, приняли участие в ЛГБТ-марше гордости.

"Так здорово быть на улицах вместе с моими крутыми коллегами и друзьями @UKinUkraine, поддерживающими ЛГБТК-группы в Украине”, — написала в "Твиттере" Мелинда Симмонс, посол Великобритании в Украине.

 

К слову, опрос, проведённый на Украине социологической группой "Рейтинг”, показал, что 47% респондентов негативно относятся к гей-сообществу.

Хотя в последние годы государственная поддержка прав ЛГБТК возросла, страна не разрешает однополым парам вступать в брак или усыновлять детей, а законы о дискриминации на рабочем месте не охватывают сексуальную ориентацию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В Госдуме предлагают признать нежелательными в РФ некоторые зарубежные НПО
Британец, призывавший отказаться от вакцин, умер после заражения COVID-19
Цена на гречу побила карантинную стоимость
На грани исчезновения в России находятся 13 видов редких животных
Не о чем говорить: Париж отменил встречу министров обороны Франции и Британии
Диетолог назвал продукты, которые нельзя есть при "постковидном" синдроме
Павел Дуров предупредил россиян о крупном обновлении Telegram
В Иркутске голосование обернулось дракой и стрельбой
Северная Корея: США развязывают гонку ядерных вооружений
В Минприроды назвали города, в которых легче дышать
Популярное
Общество
В октябре пенсионеры получат дополнительные выплаты

Эксперты рассказали, что пенсионеры могут рассчитывать на получение дополнительных выплат ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

В октябре пенсионеры получат дополнительные выплаты
Эксперт: Казахстан хотят превратить во вторую Украину
Бывший СССР
Эксперт: Казахстан хотят превратить во вторую Украину
Российский шоу-бизнес
Мать Королёвой шокировала новость о внучке, рождённой от друга певицы
Здоровье
Эксперт заявил о проникновении штамма коронавируса "мю" в Россию
Ирина Шлионская Выбирай себе любой: как цвет одежды меняет нашу жизнь Ирина Шлионская Дарья Любимская Скоро мама: что делать, чтобы роды прошли идеально Дарья Любимская Ирина Гусакова Америка в тупике: с чем связана истерика Трампа Ирина Гусакова
Мир. Новости мира
В оскорблении Франции заподозрили еще одну страну
Российский шоу-бизнес
Анна Нетребко получила цветы от Путина на юбилейном концерте в Кремле
Экс-посол заявил о желании Байдена заморозить отношения с Россией
Политика. Новости и аналитика
Экс-посол заявил о желании Байдена заморозить отношения с Россией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников