В Китае усомнились в реализации плана Украины по уничтожению ВМФ России

Журналист китайского издания Sohu прокомментировал идею директора украинской НПК "Кливер" Оксаны Врублевской заминировать Чёрное море, чтобы уничтожить российские корабли.

Если Украина атакует ВМФ России, то этот конфликт не ограничится морским противостоянием, отметил автор статьи. Даже если Киеву удастся нанести опредёленный урон российским кораблям с помощью мин, то ответные действия Москвы приведут к уничтожению Украины, добавил он.

Вряд ли стоит всерьёз воспринимать планы Киева по уничтожению российского флота, отметил колумнист. Он назвал заявление Врублевской попыткой демонстрации силы в рамках желания Украины попасть в Североатлантический альянс.

Ранее Директор украинской НПК "Кливер" Оксана Врублевская предложила заминировать Чёрное море для массового уничтожения российских кораблей. Она назвала мины самым эффективным и дешёвым способом войны с Россией в условиях неравенства сил.

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов отметил, что план Врублевской продиктован слабостью и бессильной злобой Киева.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.