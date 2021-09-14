В Киеве озвучили план по уничтожению российских кораблей

Директор украинской НПК "Кливер" Оксана Врублевская предложила украинской армии использовать минное вооружение для того, чтобы массово уничтожать российские корабли.

Врублевская выступила на круглом столе "Тактические оборонительные системы, которые безотлагательно нужны армии". Она сказала, что Украина в значительной степени уступает России по соотношению вооружения и боевого потенциала в Чёрном море, но Киев может изменить стратегию, чтобы эффективнее противостоять Москве.

По её словам, мина стоит 30 тысяч долларов, а ремонт крейсера обходится в 24 миллиона долларов. Она считает, что украинской армии нужно использовать мины против Военно-морского флота РФ.

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