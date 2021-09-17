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В Германии более 800 человек вакцинировали "просрочкой"

Мир

В Германии 840 человек получили вакцину американской компании Moderna с истекшим сроком годности. Такие случаи были зафиксированы сразу в трёх городах: в Зиндельфингене, Ройтлингене и Эсслингене.

В Германии более 800 человек вакцинировали "просрочкой"

Уточняется, что причиной этого стала неправильная маркировка лекарства. Так, на упаковке был указан длительный срок годности, который на самом деле не соответствует санитарным нормам. В то же время отмечается, что препарат хранился в холодильнике.

Производитель Moderna уверяет, что вакцину можно хранить в холодильнике в течение трех месяцев. При этом требования Европейского агентства по лекарственным средствам гласят, что срок хранения препарата не должен превышать 30 суток.

Ранее стало известно, что ВОЗ приостанавливает процесс утверждения российской вакцины Sputnik V. Это связано с тем, что эксперты обнаружили, что на одном из производственных объектов для прививок применялась неправильная практика.

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Эпидемиолог: Так ли безопасна российская вакцина?
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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