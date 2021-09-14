В Европарламенте оценили перспективы признания режима талибов*

Признание ЕС сформированного талибами* правительства Афганистана было бы преждевременным, считает глава группы по Афганистану в Европарламенте Пятрас Ауштрявичюс.

"Признавать нынешнее правительство преждевременно, необходимо наблюдать за происходящим в этой стране", — заявил парламентарий.

Вместе с тем он отметил, что ЕС необходимо контактировать с афганским правительством на "техническом уровне", в том числе в вопросах оказания гуманитарной помощи.

По мнению, Пятраса Ауштрявичюса, нельзя игнорировать то, что "Талибан"* является террористической организацией, на счету которой множество преступлений.

"Но если талибы не будут пускать нашу гуманитарную помощь? Кроме того, многие жизни могут зависеть от контактов с ними", — сказал парламентарий.

По словам представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, взаимодействие с пришедшими к власти в Афганистане талибами* планируется строить в зависимости от выполнения ими ряда условий. Это, в частности, возможность свободных поставок гуманитарной помощи в страну, беспрепятственного выезда желающих покинуть Афганистан.

* Организация запрещена в РФ

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