EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лена Миро заступилась за одуревших без жён мигрантов
Подписчики укорили Алексу за странную фотосессию с малышом
Бил Гейтс оценил готовность человечества к будущим пандемиям
"Роза Хутор" предложил туристам 13 веломаршрутов для осенних прогулок
В Бужанинове трудовых мигрантов выселили из общежития из-за убийства пенсионерки
Путин целый день общался с человеком, заражённым коронавирусом
Иммунолог рассказал, как отличить грипп от коронавируса
Косачёв оценил перспективы признания режима "Талибана"* РФ
Жириновский чуть не лишился штанов в ходе теледебатов

В Европарламенте оценили перспективы признания режима талибов*

Мир

Признание ЕС сформированного талибами* правительства Афганистана было бы преждевременным, считает глава группы по Афганистану в Европарламенте Пятрас Ауштрявичюс.

В Европарламенте оценили перспективы признания режима талибов*

"Признавать нынешнее правительство преждевременно, необходимо наблюдать за происходящим в этой стране", — заявил парламентарий.

Вместе с тем он отметил, что ЕС необходимо контактировать с афганским правительством на "техническом уровне", в том числе в вопросах оказания гуманитарной помощи.

По мнению, Пятраса Ауштрявичюса, нельзя игнорировать то, что "Талибан"* является террористической организацией, на счету которой множество преступлений.

"Но если талибы не будут пускать нашу гуманитарную помощь? Кроме того, многие жизни могут зависеть от контактов с ними", — сказал парламентарий.

По словам представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, взаимодействие с пришедшими к власти в Афганистане талибами* планируется строить в зависимости от выполнения ими ряда условий. Это, в частности, возможность свободных поставок гуманитарной помощи в страну, беспрепятственного выезда желающих покинуть Афганистан.

* Организация запрещена в РФ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ПРАВДА про Афганистан, которую вы еще не слышали
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В Европарламенте оценили перспективы признания режима талибов*
Подписчики укорили Алексу за странную фотосессию с малышом
Бил Гейтс оценил готовность человечества к будущим пандемиям
"Какая-то магия": инженеров поразили технологии индейцев
"Роза Хутор" предложил туристам 13 веломаршрутов для осенних прогулок
Путин целый день общался с человеком, заражённым коронавирусом
В Бужанинове трудовых мигрантов выселили из общежития из-за убийства пенсионерки
Иммунолог рассказал, как отличить грипп от коронавируса
Эксперт: педофилы, как и серийные убийцы, практически не останавливаются
Косачёв оценил перспективы признания режима "Талибана"* РФ
Популярное
Общество
Жители Минска недружелюбно встретили Маргариту Симоньян

Маргарита Симоньян поинтересовалась, где в Минске модно позавтракать. Минчане отправили журналистку по тому же адресу, куда направляли и Ольгу Бузову.

Жители Минска недружелюбно встретили Маргариту Симоньян
Путин признался, что может уйти на карантин из-за COVID-19
Политика. Новости и аналитика
Путин признался, что может уйти на карантин из-за COVID-19
Здоровье и профилактика
"Климактерический горбик" отношения к возрасту не имеет
Российский шоу-бизнес
"Будь уже моей!" — Тимур Батрутдинов признался в любви Ольге Бузовой
Усам Оздемиров Ставка на водород оправдана — вопреки подводным камням Усам Оздемиров Любовь Степушова В Грузии ждут возвращения Саакашвили и его поддержки в армии Любовь Степушова Ирина Гусакова Природные антибиотики: как быстро вылечить инфекцию Ирина Гусакова
Экономика и бизнес
Виновата Россия: в госдепе нашли причину рекордного роста цен на газ
Общество
Британец призвал "снять шляпу" перед главой РФ Путиным за "Северный поток-2"
"Я за коляской в магаз": Елена Воробей стала бабушкой
Российский шоу-бизнес
"Я за коляской в магаз": Елена Воробей стала бабушкой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников