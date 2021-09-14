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В Казахстане ответили на критику сотрудничества со Сбербанком

Мир

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин заявил, что заключение соглашения Сбербанка со страной в сфере госуслуг не означает передачу данных правительства банку.

В Казахстане ответили на критику сотрудничества со Сбербанком

3 сентября президент Сбербанка и премьер-министр Казахстана Герман Греф и Аскар Мамин подписали меморандум о сотрудничестве в сфере госуслуг. Согласно документу, стороны планируют реализовать цифровую трансформацию Казахстана и перейти к более современной модели управления правительством.

В рамках проекта банк поставит Казахстану оборудование для цифровизации госуслуг. Однако в Казахстане с критикой восприняли соглашение из-за риска передачи конфиденциальных данных страны, в том числе жителей Казахстана.

Министр Мусин сообщил, что портал казахстанского правительства eGov. kz не будет передан России.

"Лозунги типа "все данные казахстанцев будут доступны РФ" неуместны!", — написал министр в Facebook.

Мусин отметил, что в Казахстане множество государств используют зарубежное оборудование. При этом министр успокоил граждан сказав, что использование иностранного оборудования не вызовет утечку данных по всему миру. В конце сообщения Мусин заключил, что Сбербанк даст доступ ко всем данным и разместит свои сервера на территории Казахстана

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