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В Панджшере опровергли сообщение о восстановлении мавзолея Масуда талибами

Мир

Фронт национального сопротивления Афганистана опроверг сообщение талибов* о восстановлении повреждённого ими мавзолея лидера ополчения в Панджшере Ахмада Шаха Масуда в Панджшере.

В Панджшере опровергли сообщение о восстановлении мавзолея Масуда талибами

"Опубликованная недавно пропагандистской машиной талибов* фотография, на которой, как они утверждали, можно увидеть восстановленную могилу национального героя, — откровенная ложь. Она была сделана 10 лет назад", — цитирует ТАСС заявление представителя ФНС Али Майсама Назари.

Напомним, 6 сентября талибы* заявили о захвате мавзолея Ахмада Шаха Масуда в районе города Базарак. СМИ сообщили о том, что боевики разгромили мемориал. В частности, было разбито каменное надгробие могилы лидера Панджшерского сопротивления.

12 сентября в одной из афганских газет появилась информация со ссылкой на талибов*, что они восстановили стеклянные и гранитные конструкции мавзолея. Сообщалось, что виновные в осквернении мемориала наказаны, охрана у мавзолея усилена.

Напомним, Ахмад Шах Масуд до 2001 года возглавлял борьбу с талибами в Афганистане. Является отцом действующего лидера Фронта национального сопротивления Ахмада Масуда.

* "Талибан" — организация запрещена в РФ

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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