Талибы* осквернили могилу отца Масуда

Боевики движения Талибан* разгромили мавзолей Ахмада Шаха Масуда – отца лидера сопротивления в Панджшере Ахмада Масуда. Об этом в Twitter сообщил бывший глава новостной службы афганского телеканала 1TV News Хамид Хайдер.

"Те, кто думают, что Талибан* - мусульмане, они либо невежественны, либо сочувствуют террористам. Талибы* осквернили святыню Ахмада Шаха Масуда. Где в исламе разрешено осквернять святыню? Талибы* – пакистанские террористы. У них нет религии. Люди должны подняться!", - написал в Twitter Хайдер.

Сообщение автор сопроводил снимком, на котором видно, что каменное надгробие могилы, располагающейся внутри мавзолея, разбито.

Накануне талибы* в социальных сетях объявили о захвате захоронения близ города Базарак в провинции Панджшер. При этом информация разнилась – в одних сообщениях говорилось, что мавзолей взят с боями, по другим данным, сопротивления талибам* не оказывалось.

Ахмад Шах Масуд, отец нынешнего лидера национального Фронта сопротивления в Панджшере Ахмада Масуда, до 2001 года возглавлял антиталибские силы в Афганистане. 9 сентября 2001-го на Ахмада Шаха было совершено покушение — террористы-смертники, выдавая себя за журналистов, взорвались вместе с ним во время мнимого интервью. От полученных Ахмад Шах Масуд скончался на следующий день.

*Террористическая организация, запрещённая в России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.