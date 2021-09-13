О жертвах атаки США на Афганистан рассказали в ООН

Верховный комиссар Организации Объединённых Наций по правам человека Мишель Бачелет заявила, что 10 невинных людей скончались из-за американских ракет, которые ударили по Кабулу.

Военные США 29 августа направили беспилотники на автомобиль с террористами "Исламского государства"*, однако под огонь попали в том числе обычные афганцы. Также на выступлении ООН в Женеве Мишель Бачелет рассказала, что в столичном аэропорту из-за терактов погибли:

142 гражданских;

13 солдат Америки;

18 радикалов движения "Талибан"*.

Ранее американский лидер Джозеф Байден сообщал, что военные не прекратят бомбить "Исламское государство"*. Политик пообещал, что Вашингтон накажет террористов за трагедию в аэропорту. Президент, слова которого процитировали ТАСС, подчеркнул:

"Мы будем отвечать всякий раз, когда кто-то пытается нанести вред США или атаковать наших военных".

Российский дипломат в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что его не удивила ошибка американских властей, которая повлекла смерть мирного населения.

* Запрещённые в Российской Федерации террористические организации

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