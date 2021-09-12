"Талибан"* и МИД Катара договорились о развитии отношений

Руководство движения "Талибан"* провело встречу в Кабуле с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Встреча проходила во дворце Арг.

Со стороны "Талибана"* присутствовали члены временного кабмина Афганистана, а также главы минобороны, МИД и МВД. Во время переговоров стороны подчеркнули важность Дохийского соглашения.

В сообщении "Талибана"* говорится, что представители движения и глава МИД Катара заявили о значимости продолжения сотрудничества, а также привлечения международной помощи на территорию Афганистана. Об этом сообщил "Талибан" на странице представителя катарского политического офиса талибов Мохаммада Наима в "Твиттере".

Ранее представитель катарского политического офиса "Талибана"* Мохаммад Сохаил Шахин сообщил журналистам, что глава МИД Катара прибыл в воскресенье в Кабул.

*Террористическая организация, запрещённая в России.

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