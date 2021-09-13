Первый после ухода США коммерческий рейс совершил посадку в аэропорту Кабула

Самолёт компании "Пакистанские авиалинии" успешно приземлился в аэропорту Кабула. Экипаж выполнил первый после ухода американских войск коммерческий международный рейс.

В салоне судна находилось не больше 10 пассажиров, сообщается в Twitter-аккаунте издания Agence France-Presse. Пока не уточняется, запланированы ли дальнейшие коммерческие перелёты в Афганистан.

Отметим, в Кабуле сейчас активно восстанавливают работу аэропорта. Афганским экспертам помогают специалисты из Турции и Катара. Недавно им предоставили новую технику для безопасности посетителей и проверки чемоданов.

Ранее представители "Талибана"* заявили, что в ближайшее время аэропорт будет вновь обслуживать гражданские рейсы. Кроме того, здесь собираются принимать гуманитарные поставки из других государств.

Напомним, что военные из США решили покинуть аэропорт Кабула в ночь на 31 августа. Тем самым американцы положили конец почти 20-летнему присутствию в Афганистане.

* Террористическая организация, запрещённая в России.

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