Самолёт компании "Пакистанские авиалинии" успешно приземлился в аэропорту Кабула. Экипаж выполнил первый после ухода американских войск коммерческий международный рейс.
В салоне судна находилось не больше 10 пассажиров, сообщается в Twitter-аккаунте издания Agence France-Presse. Пока не уточняется, запланированы ли дальнейшие коммерческие перелёты в Афганистан.
Ранее представители "Талибана"* заявили, что в ближайшее время аэропорт будет вновь обслуживать гражданские рейсы. Кроме того, здесь собираются принимать гуманитарные поставки из других государств.
Напомним, что военные из США решили покинуть аэропорт Кабула в ночь на 31 августа. Тем самым американцы положили конец почти 20-летнему присутствию в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещённая в России.
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