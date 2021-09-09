Европейский суд по правам человека временно запретил Литве высылать в Белоруссию нескольких бежавших от талибов афганцев.
В сообщении ЕСПЧ говорится, что в суд обратились пятеро жителей Афганистана, которые были вынуждены в августе покинуть страну, так как опасались репрессий со стороны талибов из-за своих прозападных взглядов.
Беженцы прибыли в Беларусь и оттуда неоднократно пытались попасть в Литву, чтобы получить международную защиту. По словам заявителей, их вернули на территорию Белоруссии, в результате чего они оказались в затруднительном положении на границе, так как обе страны отказались принимать их.
Сообщается, что афганцы, в настоящее время, предположительно, скрывающиеся на территории Литвы, обратились в ЕСПЧ с просьбой прекратить их высылку в Белоруссию.
Суд принял решение указать правительству Литвы не высылать заявителей до 29 сентября.
Напомним, 8 сентября представительство ЕС в Белоруссии выступило с демаршем в адрес МИД республики в связи с ситуацией с мигрантами.
В Европейской службе внешних связей заявили о 50-кратном увеличении количества случаев незаконного пересечения границы ЕС со стороны Белоруссии.
* "Талибан" - организация запрещена в РФ
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