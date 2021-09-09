EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Ачинске ликвидировали разлив мазута
Пьяный сторож упал, увидев приморского губернатора на стройке
Японские учёные открыли новый вид хищных динозавров. Нашли в Узбекистане
Жилой дом в Ногинске спустя сутки после взрыва газа
Мальков потерял глянцевый лоск после госпитализации Макеевой
Отказали лёгкие: на Украине новорождённая девочка умерла от коронавируса
Талибы* против: в чёрном списке США - члены нового правительства Афганистана
Россиянин пойдёт под суд за фейки о вакцине от коронавируса
Волочкова похвасталась романом с Джимом Керри

ЕСПЧ временно запретил Литве высылать бежавших от талибов* афганцев

Мир

Европейский суд по правам человека временно запретил Литве высылать в Белоруссию нескольких бежавших от талибов афганцев.

ЕСПЧ временно запретил Литве высылать бежавших от талибов* афганцев

В сообщении ЕСПЧ говорится, что в суд обратились пятеро жителей Афганистана, которые были вынуждены в августе покинуть страну, так как опасались репрессий со стороны талибов из-за своих прозападных взглядов.

Беженцы прибыли в Беларусь и оттуда неоднократно пытались попасть в Литву, чтобы получить международную защиту. По словам заявителей, их вернули на территорию Белоруссии, в результате чего они оказались в затруднительном положении на границе, так как обе страны отказались принимать их.

Сообщается, что афганцы, в настоящее время, предположительно, скрывающиеся на территории Литвы, обратились в ЕСПЧ с просьбой прекратить их высылку в Белоруссию.

Суд принял решение указать правительству Литвы не высылать заявителей до 29 сентября.

Напомним, 8 сентября представительство ЕС в Белоруссии выступило с демаршем в адрес МИД республики в связи с ситуацией с мигрантами.

В Европейской службе внешних связей заявили о 50-кратном увеличении количества случаев незаконного пересечения границы ЕС со стороны Белоруссии.

* "Талибан" - организация запрещена в РФ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ПРАВДА про Афганистан, которую вы еще не слышали
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Школьниц, пропавших в Красноярском крае, заметили в компании мужчины
Уголь, уксус и имбирь для похудения. Развенчиваем мифы
17 российских кадетов получили ожоги глаз и лица из-за кварцевой лампы
В Ачинске ликвидировали разлив мазута
Почему в США и России так ненавидят друг друга
ЕСПЧ временно запретил Литве высылать бежавших от талибов* афганцев
Пьяный сторож упал, увидев приморского губернатора на стройке
Японские учёные открыли новый вид хищных динозавров. Нашли в Узбекистане
Жилой дом в Ногинске спустя сутки после взрыва газа
Мальков потерял глянцевый лоск после госпитализации Макеевой
Популярное
Здоровье
Эксперт Роспотребнадзора назвала самый опасный симптом коронавируса

Во время болезни может проявиться грозный симптом COVID-19, при возникновении которого нужно сразу же обратиться к врачу.

Эксперт Роспотребнадзора назвала самый опасный симптом коронавируса
Собчак озвучила неофициальную версию гибели главы МЧС России
Общество
Собчак озвучила неофициальную версию гибели главы МЧС России
Мир. Новости мира
Украина рассчитывает управлять "Северным потоком-2"
Российский шоу-бизнес
Собчак прокомментировала смерть мухи за спиной у Путина
Любовь Степушова Почему правительство в Триполи освободило сына Муаммара Каддафи Любовь Степушова Ирина Гусакова Ядерное оружие США стало орудием предвыборной борьбы в Германии Ирина Гусакова Игорь Буккер Предками бледнолицых скандинавов оказались пришельцы из Африки Игорь Буккер
Интересные Новости
Школьник из Британии нашёл на картах Google "дыру в центре Земли"
Мир. Новости мира
Литовский депутат негодует из-за работы белорусов на дорогах страны
"Приветик мужу передайте": Собчак рассказала о покровителях Канделаки
Российский шоу-бизнес
"Приветик мужу передайте": Собчак рассказала о покровителях Канделаки
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников