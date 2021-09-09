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Администрация Байдена подаст в суд на Техас за запрет абортов

Мир

Минюст США уже подготовил иск против штата Техас и намерен подать его уже сегодня. Основанием для судебного разбирательства Белый дом считает противоречие принятого запрета на аборты и федерального законодательства. 

Администрация Байдена подаст в суд на Техас за запрет абортов

Запрет на аборты в штате Техас официально ввели с начала сентября по решению Верховного суда. Согласно закону, женщины не могут искусственно прервать беременность, после первого сердцебиения плода, передаёт The Wall Street Journal. Исключением власти посчитали случай, когда женщина идёт на аборт в следствии изнасилования. 

После принятия закона на Белый дом обрушились массовые жалобы от жительниц штата. Они требовали отменить запрет и оставить право женщине самой распоряжаться своим телом. Либеральные настроения и митинги под лозунгом "моё тело - моё дело" вынудили администрацию Байдена обратить в суд с требованием блокирования закона. 

Это не первая попытка запретить прерывать беременность в штате Техас. В 2013 году конгрессмены выступили с подобной инициативой, однако, тогда общественное давление не позволило принять закон. 

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Чем грозит запрет абортов?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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