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Киев рассчитывает на сохранение транзита газа через ЕС

Мир

Киев нашёл способ сохранить транзит газа через свою территорию в обход России. Украинские власти и представители "Нафтогаза" надеются консультации с Германией и Соединёнными Штатами, чтобы окончательно решить вопросы транзита.

Киев рассчитывает на сохранение транзита газа через ЕС

По словам главы компании "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, мы рассчитываем заключить несколько контрактов с газовыми компаниями из Европы.

"Контрасты с "Газпромом" на транзит через Украину и на 10 лет будет продлён, но сейчас эта задача ушла на второй план, поскольку мы не уверены в гарантиях с российской стороны", — пояснил Витренко в эфире телеканала "1+1".

Он выразил уверенность, что лучшей гарантией являются "украинские европейские партнёры. Говоря о предстоящих консультациях, Витренко отметил, они будут проходить в форме переговоров с "конкретными европейскими компаниями". При этом он не уточнил, какие именно компании будут проводить консультации.

"Новые контракты с компаниями из Европы могут стать гарантиями в том, что транзит газа через Украину при запуске "Северного потока — 2" сохранится", — добавил глава "Нафтогаза".

Он напомнил, что США предоставила Украине санкционные гарантии, которые "смогут защитить газовые интересы Киева, если "Газпром" продолжит блокировать доступ третьих сторон к транзиту через территорию Украины".

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Украина откажется от российского газа до 2035 года?
Автор: Евгения Патановская, Куратор: Любовь Степушова
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