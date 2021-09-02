Германия не позволит себе нарушить права инвесторов, заявил официальный представитель партии "Альтернатива для Германии" в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре в ответ на требование Евросоюза по так называемой "обновлённой газовой директиве" (использование мощности трубопроводов более чем на 50% для обеспечения доступа к газопроводам других поставщиков — Прим. ред.).
По словам Котре, которого цитирует газета "Известия", не стоит размещать уже вложенные финансовые средства в другие правовые рамки, поскольку это нарушает права инвесторов, пишет газета "Известия".
Он уверен в том, что проекту и его экономическому центру будет нанесён непоправимый ущерб. Он уверен, что судьи "отслеживают дело федерального правительства ФРГ и Федерального сетевого агентства (BNetzA)" и назвал эту ситуацию "политическим влиянием".
Требования к газопроводу Корте назвал "абсурдными" и считает, что Германии придётся понести экономические затраты, что приведёт к росту цен на газ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Пока больная "ковидом" супруга Прохора Шаляпина лежит при смерти, шоумен зря времени не теряет. Безутешный супруг заботится о масштабных приобретениях. Артист думает о будущем, совершая выгодные сделки с недвижимостью.