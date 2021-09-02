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Германия возмущена абсурдными требованиями к российской газовой трубе

Мир

Германия не позволит себе нарушить права инвесторов, заявил официальный представитель партии "Альтернатива для Германии" в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре в ответ на требование Евросоюза по так называемой "обновлённой газовой директиве" (использование мощности трубопроводов более чем на 50% для обеспечения доступа к газопроводам других поставщиков — Прим. ред.).

Германия возмущена абсурдными требованиями к российской газовой трубе

По словам Котре, которого цитирует газета "Известия", не стоит размещать уже вложенные финансовые средства в другие правовые рамки, поскольку это нарушает права инвесторов, пишет газета "Известия".

Он уверен в том, что проекту и его экономическому центру будет нанесён непоправимый ущерб. Он уверен, что судьи "отслеживают дело федерального правительства ФРГ и Федерального сетевого агентства (BNetzA)" и назвал эту ситуацию "политическим влиянием".

Требования к газопроводу Корте назвал "абсурдными" и считает, что Германии придётся понести экономические затраты, что приведёт к росту цен на газ.

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