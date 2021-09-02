Президент Польши решил ввести чрезвычайное положение на границе с Белоруссией

Польский президент Анджей Дуда утвердил решение правительства страны о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.

О подписании главой Польши распоряжения о введении чрезвычайного положения сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Дуды Блажея Спыхальского.

Подписанный документ предусматривает введение чрезвычайного положения на участке польско-белорусской границы в районе 115 населённых пунктов в Подляском воеводстве и 68 — в Люблинском. Там будут запрещены массовые и увеселительные мероприятия, усилены дежурства полиции и контроль документов.

Сообщается, что распоряжение будет действовать в течение 30 дней после его опубликования. Кроме того, вопрос введения рассмотреть нижняя палата парламента Польши. Предполагается, что это будет сделано в следующий понедельник.

Причиной введения чрезвычайного положения стала ситуация с нелегальными мигрантами с Ближнего Востока, которые стремятся попасть на территорию ЕС через польско-белорусскую границу. Ранее власти Польши обвинили Александра Лукашенко в попытке дестабилизации ситуации в этой стране при помощи нелегальных мигрантов.

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