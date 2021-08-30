В МИД РФ удивились обвинениям в поощрении Минском нелегальной миграции

В российском МИДе выразили удивление по поводу обвинений в адрес Минска о поощрении им нелегальной миграции.

"Честно говоря, очень сильно мы были удивлены тому, что Минск обвиняют в том, что он последовательно создаёт и поощряет нелегальную миграцию в страны ЕС из Ближнего Востока и Севера Африки", — заявил РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

Он рекомендовал граничащим с Белоруссией государствам, у которых есть претензии по поводу ситуации с нелегальной миграцией, в первую очередь наладить диалог с Минском.

"Им требуется наладить конструктивный диалог прежде всего с белорусскими властями", — сказал собеседник агентства.

Ранее власти Польши обвинили Александра Лукашенко в попытке дестабилизации ситуации в этой стране при помощи нелегальных мигрантов. По словам главы польского МИД Марчина Пшидача, мигрантов с Ближнего Востока направляют через Минск к границам Польши и Литвы. Эти страны заявили о провоцировании Белоруссией иммиграционного кризиса и призвали ЕС принять жёсткие меры в отношении Минска.

В свою очередь Александр Лукашенко заявлял о том, что Белоруссия не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в Евросоюз, поскольку из-за западных санкций у страны нет на это "ни денег, ни сил".

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