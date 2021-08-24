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Лукашенко обвинили в попытках дестабилизировать ситуацию в Польше

Мир

Попыткой дестабилизировать ситуацию в Польше назвали в МИД этой республики отправку к её границе нелегальных мигрантов из Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы польского МИД Марчина Пшидача.

Лукашенко обвинили в попытках дестабилизировать ситуацию в Польше

"Александр Лукашенко пытается дестабилизировать ситуацию в Польше, на протяжении нескольких месяцев отправляя мигрантов", — заявил министр.

По его словам, в настоящее время польские власти располагают информацией о новых группах мигрантов с Ближнего Востока, которых направляют в Евросоюз через Минск.

Марчин Пшидач отметил, что мигранты получают визы, чтобы легально находиться в Белоруссии, а потом их отправляют к границам Польши и Литвы.

Ранее власти этих стран призвали ЕС принять жёсткие меры в отношении Белоруссии из-за миграционного кризиса, который якобы спровоцировал Минск.

Согласно сведениям польского МВД, в августе зафиксировано более 2000 попыток нелегального проникновения в страну из белорусской территории.

Польша сообщила о планах построить на границе с Белоруссией забор высотой 2,5 метра.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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