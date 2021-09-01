Папа Римский Франциск процитировал Путина, но перепутал его с Меркель

Папа Римский Франциск приписал слова российского президента Владимира Путина канцлеру Германии Ангеле Меркель. Политик комментировал ситуацию в Афганистане, говорил о вреде иностранного вмешательства и ценности традиций других людей.

Глава католической церкви согласился с мнением Владимиром Путина о ситуации с Афганистаном. Президент 20 августа на совместной пресс-конференции с Меркель заявил, что навязывание демократии без учёта религиозных и национальных особенностей страны — бесполезно.

"Каждый может интерпретировать по-своему, но я вижу мудрость в словах этой женщины", — сказал Папа Римский.

Напомним, что сегодня на встрече со школьниками Владимир Путин обвинил американские власти в трагедии в Афганистане. По мнению президента, США пытались установить на территории свои принципы, что обернулось потерями.

"Результат нулевой, если не сказать — в минус все пошло", — добавил политик.

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