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Крестный ход детей состоялся в Ватикане

Религия » Другие » Католичество

Второй год подряд необычный крестный ход с участием детей из трудных семей провел Папа Римский Франциск. В отличие от прошлого года, когда участвовало не более 20 человек, участников было около двух сотен.

Крестный ход детей состоялся в Ватикане

Дети читали тексты 14 стояний, описывающие восхождение Христа на Голгофу и кончину на кресте. При этом они рассказывали поучительные с точки зрения христианской морали истории из своей жизни и рисовали рисунки в тему.

Из-за продолжающейся пандемии этот крестный ход состоялся не у Колизея, как обычно, а в Ватикане не площади Святого Петра. В итоге она оказалась полупустой, и останется такой же и в воскресенье на католическую Пасху. В этот день понтифик прочтет традиционное послание "Граду и миру".

Ранее 28 марта в Вербное воскресенье папа Франциск призвал молиться за всех жертв насилия, особенно за пострадавших в результате теракта, совершенного утром перед католическим храмом в Индонезии.

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Ольга Гуманова
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