Лукашенко: РФ поставит Белоруссии самолёты, вертолёты и, возможно, С-400

Белоруссия планирует получить из России самолёты, вертолёты, средства ПВО, а также, возможно, ракетные комплексы С-400. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"В ближайшее время — я подписал позавчера распоряжение — из Российской Федерации поставят нам — не буду говорить, какие деньги и что — десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400", - заявил журналистам глава республики.

Александр Лукашенко подчеркнул, что техника, которая должна прийти из России, очень нужна Белоруссии.

Президент отметил, что это будет "самое современное оборудование".

"Мы дооснастимся. Если мы увидим на учениях, что нам нужно что-то ещё, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение", — добавил глава Белоруссии.

По информации ТАСС, в начале августа на встрече с журналистами и представителями общественности Александр Лукашенко заявил о заинтересованности Белоруссии в поставках российских комплексов С-400. По словам белорусского президента, власти республики обратились к Владимиру Путину с просьбой поставить эти ракетные системы в республику "по сходной цене, в кредит".

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