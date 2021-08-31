В ЛНР обвинили украинские спецслужбы в распространении наркотиков

В Луганской народной республике правоохранители обвинили украинские спецслужбы в распространении наркотиков на территории Донбасса. Об этом рассказал руководитель отдела по борьба с оборотом наркотиков МВД Алексей Золотых.

По данным полковника, сотрудники ведомства остановили распространение наркотиков преступными группировками, за которые ответственны украинские спецслужбы.

Андрей Золотых обозначил их цели:

наркотизировать молодых людей;

подорвать доверие людей к правительству и правоохранителям республик;

создать демографический кризис.

"Злоумышленники обманом получают персональные данные несовершеннолетних и диктуют свои условия. При необходимости шантажируют, запугивают и даже угрожают", — отметил начальник отдела.

По словам Андрея Золотых, нарковойна началась ещё в 2016 году.

Глава также сообщил, что в этом году зафиксировали причастность работников Службы безопасности Украины в Харьковской области к руководству над логистикой наркотиков через Telegram. Правоохранители остановили их работу.

Андрей Золотых добавил, что расследование продолжается.

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