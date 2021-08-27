Эксперт рассказал, как Байден отомстит за гибель 13 солдат в Афганистане

Месть Байдена за гибель американцев возле аэропорта Кабула, которая будет осуществлена ударами с беспилотников приведёт к гибели многих афганцев.

Президент США Джо Байден прокомментировал гибель 13 американских военнослужащих в Кабуле после двух взрывов в четверг вечером.

Он поклялся отомстить террористам ИГИЛ*, напавшим на войска США. "Мы не простим, не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить", — сказал Байден.

Число жертв, по последним данным, составило более 100 человек, более 150 получили ранения. Один взрыв прогремел у въезда на территорию аэропорта, второй — около соседнего отеля. Официальные лица США полагают, что нападавшие были членами группировки, известной как " Исламское государство в Хорасане" .

Как сказал Pravda. Ru политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин эта американская катастрофа — не результат деятельности Байдена, а всех предыдущих администраций, которые там вели военные действия.

И в первую очередь нужно винить даже не Байдена и не Трампа, который начал переговоры с Талибаном*, а администрацию Джорджа Буша-младшего, которая организовала вторжение в Афганистан в 2001 году.

По мнению эксперта, мстить Байден будет с помощью высокотехнологичных средств, тех же самых беспилотников. и, как показывает опыт, эта месть будет сопровождаться гибелью многих невинных людей .

"Сейчас они поглощены всецело выходом из Афганистана. Это главный приоритет. А вот это всё может реализовываться в течение года. Надо же выследить, найти и так далее", — сказал Константин Блохин.

По сообщениям СМИ, жертвами атак американских беспилотных летательных аппаратов в Пакистане в минувшее десятилетие стали тысячи мирных жителей. Ситуацию осложняет тот факт, что во многие места, по которым наносят удары беспилотники, ни разу не ступала нога журналиста или правозащитника.

* Террористические организации, запрещённые в РФ