Президент Белоруссии заверил, что пиар здесь не при чем.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минскую область посетил местное хозяйство "Острошица", где ознакомился с перспективами развития зерноуборочного комбайностроения.
Также Лукашенко рассказал, зачем выращивает арбузы, и заверил, что дело не в пиаре:
Я экспериментирую, смотрю, что надо. Потому что кормить людей — это вопрос номер один.
По словам Лукашенко, таким образом он собственноручно проверяет наработки белорусских ученых.
Кроме того, лидер Белоруссии призвал к ответственному обращению с сельскохозяйственной техникой и урожаем. Безалаберность и недисциплинированность — это просто катастрофа, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что Лукашенко посоветовал уехавшим из Белоруссии не возвращаться обратно.
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