"Я экспериментирую": Лукашенко рассказал, зачем выращивает арбузы

Президент Белоруссии заверил, что пиар здесь не при чем.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минскую область посетил местное хозяйство "Острошица", где ознакомился с перспективами развития зерноуборочного комбайностроения.

Также Лукашенко рассказал, зачем выращивает арбузы, и заверил, что дело не в пиаре:

Я экспериментирую, смотрю, что надо. Потому что кормить людей — это вопрос номер один.

По словам Лукашенко, таким образом он собственноручно проверяет наработки белорусских ученых.

Кроме того, лидер Белоруссии призвал к ответственному обращению с сельскохозяйственной техникой и урожаем. Безалаберность и недисциплинированность — это просто катастрофа, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Лукашенко посоветовал уехавшим из Белоруссии не возвращаться обратно.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.