Выступая на большом Республиканском педсовете, Александр Лукашенко призвал молодых белорусов, уехавших учиться за границу, "не возвращаться на родину".
По словам белорусского лидера, "те, кто уезжает, отрываются от своих корней". В качестве подтверждающего примера он привёл прошлогоднюю ситуацию со студентами, получающими образование в Литве и Польше:
"уехали, а потом стали выступать за разрушение собственного государства".
Лукашенко подчеркнул, что место, где человек будет учиться, — это его личный выбор, влиять на который никто не может и не будет:
"Но вы, пожалуйста, там и оставайтесь. Потому что там не столько обучают — им далеко до нашего образования — там промывают мозги и забрасывают к нам уже как агентуру, с промытыми мозгами.
Это уже идейные, ну, если не враги, то противники нашего государства. И нам приходится с ними бороться. Они уже трудноперевоспитуемые", — заявил Лукашенко.
Напомним, ранее Pravda.Ru писала о том, что глава минобра Белоруссии назвал частные образовательные учреждения — в том числе и детсады — "опорными точками для цветной революции".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
За последние несколько недель в СМИ широко обсуждается ряд случаев нападений и избиений русскоязычных граждан Казахстана. "Офицеры России" готовы вмешаться.