"Уходя - уходи": Лукашенко посоветовал уехавшим из страны не возвращаться

Выступая на большом Республиканском педсовете, Александр Лукашенко призвал молодых белорусов, уехавших учиться за границу, "не возвращаться на родину".

По словам белорусского лидера, "те, кто уезжает, отрываются от своих корней". В качестве подтверждающего примера он привёл прошлогоднюю ситуацию со студентами, получающими образование в Литве и Польше:

"уехали, а потом стали выступать за разрушение собственного государства".

Лукашенко подчеркнул, что место, где человек будет учиться, — это его личный выбор, влиять на который никто не может и не будет:

"Но вы, пожалуйста, там и оставайтесь. Потому что там не столько обучают — им далеко до нашего образования — там промывают мозги и забрасывают к нам уже как агентуру, с промытыми мозгами. Это уже идейные, ну, если не враги, то противники нашего государства. И нам приходится с ними бороться. Они уже трудноперевоспитуемые", — заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Pravda.Ru писала о том, что глава минобра Белоруссии назвал частные образовательные учреждения — в том числе и детсады — "опорными точками для цветной революции".

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