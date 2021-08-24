Талибы* определили состав правления

Движение "Талибан"* определило способ управления Афганистаном. Государственный аппарат будет состоять из 12 человек. В него войдут бывшие члены правительства.

Три влиятельных человека в совете: мулла Абдул Гани Барадар, Моулави Якуб и Халиль аль-Рахман Хаккани.

Талибы* не планируют восстанавливать должность президента в стране или вводить пост единоличного лидера. Однако боевики рассматривают вариант назначения бывших членов правительства в новом правлении. Благодаря такому подходу "Талибан"* планирует повысить легитимность в международном сообществе. Об этом сообщает журнал Foreign Policy.

Сообщается, что афганцы хотят видеть в составе правления Ахмада Масуда сына командира Ахмада Шаха Масуда. Однако его появление остается маловероятным.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.