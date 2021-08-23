Таран назвал Зеленского "шутом, провалившим встречу с Меркель"

Владимир Зеленский провалил встречу в Ангелой Меркель - он не смог выпросить у неё ни членства в НАТО, ни оружия.

Так оценил главное политическое событие Украины на минувшей неделе соратник экс-президента Незалежной Петра Порошенко, депутат горсовета Киева Сергей Таран. В своем Facebook он написал, что никакой конкретики на пресс-конференции по итогам встречи не было и по вопросам транзита газа, и по инвестициям в энергетику:

Больше всего Тарана возмутило, что Зеленский и Меркель не обсудили "компенсацию", которую Германия "должна предоставить Украине за "Северный поток-2".

К слову, столь резкая оценка действий Владимира Зеленского была дана Тараном вовсе не потому, что он - сторонник Порошенко. В аналогичном ключе высказались и другие украинские политики. Например:

Мнение: Зеленский поставил крест на помощи из Германии, нахамив Меркель