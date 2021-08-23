Мнение: Зеленский поставил крест на помощи из Германии, нахамив Меркель

Во время встречи с канцлером Германии украинский президент позволил себе несколько откровенно хамских выпадов в адрес гостьи. Теперь Берлин может отказаться помогать Киеву.

Такими опасениями в своем Facebook поделился Вадим Денисенко, экс-депутат Верховной рады.

В частности, "не соответствующими дипломатическому протоколу" он назвал слова Зеленского о "недостаточной военной помощи со стороны Германии" и высказанные им претензии по поводу того, что "до сих пор нет точной даты вступления Украины в НАТО. И уж совсем "вопиющими" экс-депутат посчитал ремарки о скором уходе Меркель с поста канцлера.

По словам Денисенко, те, кто готовил Зеленского к встрече с канцлером Германии — одним из главных покровителей Украины — совершили роковую ошибку, посоветовав президенту Незалежной использовать агрессивную манеру общения.

"Такая переговорная стратегия — это тупик, куда мы сами себя загоняем. Можно тысячу раз спрашивать, почему мы не в НАТО и почему запустили "Северный поток". Но это не поднятие ставок — это поведение ребенка, который обижен, что ему не купили конфету", — объяснил Денисенко.

Он подчеркнул, что подобное поведение может, конечно, создать имидж "сильного президента", но только внутри самой Украины. Вне ее — а особенно в Германии — такая риторика вызовет в лучшем случае недоумение.

"Зеленский не учел, что хамить немцам — это дать им возможность поднять руки и сказать: мы не можем больше защищать этих идиотов, если они сами на нас нападают", — предостерегает Денисенко.

При этом эксперт уверен: Зеленский не учтет допущенные ошибки и повторит их во время предстоящего визита в Вашингтон.

Facebook @Vadym Denysenko