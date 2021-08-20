Зеленский: "Сто тысяч российских солдат стоят на наших границах"

На встрече с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе находятся сто тысяч российских военнослужащих.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли перейти к плану "B", Владимир Зеленский ответил, что ещё не исчерпан план "А".

"Я считаю, что ещё не исчерпан план "А". Но сто тысяч российских военнослужащих сохраняются на наших границах. Выстрелов меньше, смертей меньше, напряжение сохраняется. Был сигнал от президента России — якобы мы готовы к двустороннему диалогу, но теперь Россия делает всё, чтобы эта встреча не состоялась", — цитирует украинского президента "Новая газета".

В конце 2019 года Зеленский сказал, что если ему не удастся за год урегулировать ситуацию на Донбассе и остановить войну, то он приступит к таинственному плану "Б". СМИ сообщали, что Совет национальной безопасности и обороны Украины активно работает над планом "Б". Что он предполагает — до сих пор точно неизвестно. Эксперты считают, что под планом "А" подразумевается мирный сценарий, основанный на выполнении Минских договоренностей, а план "Б" — силовой захват Донбасса.

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