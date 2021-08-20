Плач по упущенной выгоде: о чём "оставленном" в Афганистане жалеют в США

Американцы слишком поторопились уходить из Афганистана: в этой стране осталось полезных ископаемых на сумму в триллион долларов, в которых мир отчаянно нуждается.

Так утверждает автор статьи, опубликованной CNN.

По данным американских военных чиновников и геологов, минералы, такие как железо, медь, золото и литий, встречаются там в огромных количествах и остаются в основном нетронутыми из-за нестабильного состояния страны, что, похоже, не изменится, поскольку США продолжают свой хаотичный выход из страны на фоне захвата власти талибами*.

"Афганистан, безусловно, является одним из регионов, богатых традиционными драгоценными металлами, но также и металлами, необходимыми для развивающейся экономики 21-го века, — сказал изданию Род Шоновер, ученый и эксперт по безопасности, основавший "Группу Экологических фьючерсов". — Такие ресурсы, как литий, редки и широко используются в возобновляемых батареях и производстве электромобилей".

Репортер CNN Джулия Горовиц в статье посетовала, что "такие страны, как Китай или Россия, могут найти способ договориться с талибами* об этих ресурсах".

К слову, американцы вообще почему-то уверены, что всё, что они не смогли вывезти из Афганистана (или по иным соображениям оставили там), непременно станет "добычей" русских и китайцев. Так ранее Pravda.Ru рассказывала о горьких сетованиях экс-президента Дональда Трампа:

Трамп раздосадован: брошенная в Афганистане техника достанется России

* группировка, запрещенная на территории РФ