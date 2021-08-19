Трамп раздосадован: брошенная в Афганистане техника достанется России

Высокотехнологичная американская техника, оставленная в Афганистане после вывода войск, будет использоваться не только Талибами*, но и противниками Вашингтона по всему миру.

Так заявил экс-президент США Дональд Трамп.

Выступая в среду на телеканале Fox News, Трамп раскритиковал решение президента Джо Байдена вывести все американские войска из центральноазиатской страны, назвав последовавшие за этим сцены хаоса в Кабуле одним из "самых унизительных моментов Америки".

Десятки тысяч граждан США и афганцев, которые помогали коалиционным силам, теперь, по утверждению Трампа, могут быть фактически взяты в заложники талибами*. Но не это самое страшное, заявил бывший хозяин Белого дома.

"Хуже того, чувствительные военные технологии, оставленные во время эвакуации, могут быстро попасть не в те руки. Если бы я руководил выводом войск, я бы сначала вывел людей, а потом забрал всю военную технику. У нас есть стоящие миллиарды и миллиарды долларов новые вертолеты Black Hawk, совершенно новые, которые Россия сейчас будет изучать, а также Китай и все остальные. У нас есть совершенно новые армейские танки и всякая техника, ракеты — у нас есть все. Я собирался вынуть все оружие, потому что знал, что афганская армия не будет воевать”.

Считается, что исламистская военизированная группировка, которая теперь де-факто взяла под свой контроль страну, захватила сотни единиц военной техники, включая орудия, транспортные средства и тяжелую артиллерию.

На видео, которое сами боевики выкладывают в интернет, они демонстрируют передовые американские вертолеты "Блэк Хок", оставленные на взлетно-посадочной полосе аэропорта Кандагара, когда афганская армия спешно отступает из этого региона.

*запрещенная в РФ организация