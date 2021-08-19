Посольство РФ в Кабуле рассказало, как россияне могут покинуть Афганистан

Посольство в Кабуле призвало граждан России, находящихся на территории Афганистана, сообщить о желании покинуть страну до 22 августа.

В сообщение дипмиссии в соцсетях говорится, что граждане РФ, желающие вернуться в Россию, должны сообщить об этом по электронной почте.

Ранее сообщалось, что граждане Украины обращались в российское посольство в Афганистане для вылета из страны. Однако посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал в эфире телеканала "Россия-24", что такой информации не поступало.

Несколько дней назад "Талибан"* гарантировал безопасность посольства РФ в Кабуле.

"Наша политика в целом заключается в обеспечении безопасных условий для функционирования российского и других посольств", — рассказал ТАСС член политического офиса талибов* Мохаммад Шахин.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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